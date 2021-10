Calciomercato Juventus, il Chelsea lo vuole come erede in difesa

Calciomercato Juventus, il Chelsea ha identificato il difensore di Allegri come erede del partente Rudiger.

Calciomercato Juventus, il Chelsea ha già identificato l’erede del partente Rudiger. Stiamo parlando del giovane bianconero e perno della difesa di Allegri, De Ligt. L’olandese potrebbe lasciare Torino per cambiare campionato. I blues sarebbero una delle squadre in pole per acquistare il centrale olandese che, nonostante le ottime prestazioni che sta disputando, partita dopo partita, già nella prossima sessione di mercato potrebbe lasciare la Vecchia Signora. A parlarne è proprio la ‘BBC’ inglese che dà come possibile nuovo acquisto dei blues il giovane difensore.

Dall’Inghilterra insistono su De Ligt al Chelsea

Rudiger è intenzionato a lasciare il Chelsea e lo farebbe a parametro zero a fine stagione. Ciò però non impedirebbe ai blues di provarci già per De Ligt, avanzando un’offerta già nel mercato invernale di gennaio.

In caso di cessione dell’olandese la Vecchia Signora perderebbe uno dei volti più importanti del calcio mondiale vista la giovane età. Dall’Inghilterra insistono e danno come possibile assalto dei londinese già la finestra del mercato invernale. In attesa di scoprire quale sarà il futuro dell’olandese la Juventus si prepara alla prossima sfida di campionato e soprattutto in quella di Champions contro lo Zenit.