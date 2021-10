Juventus, esonero Allegri entro Natale: lo scenario clamoroso

La sconfitta patita dalla Juventus contro il Sassuolo ha un po’ frenato l’entusiasmo dei tifosi e della formazione bianconera.

Dopo una striscia di risultati positivi Dybala e compagni sono caduti contro tutti i pronostici ieri pomeriggio contro i neroverdi di Dionisi, che dopo aver creato diversi grattacapi alla Juve sono riusciti a trovare il gol della vittoria in pieno recupero. Un ko che per adesso allontana ancora di più la formazione torinese dalla vetta della classifica. Con nuove critiche arrivate, specie sui social, ad Allegri. L’impronta del tecnico, che in bianconero ha vinto tanto negli anni passati, per adesso si è vista solo a sprazzi.

Juventus, la quota dell’esonero di Allegri resta alta

I bookmaker hanno in lavagna la possibilità che le strade della Juventus e di Massimiliano Allegri si dividano. Ad esempio Sisal Matchpoint quota a 16 l’esonero entro il prossimo Natale 2021 dell’attuale allenatore bianconero. C’è da dire che la quota in questione è abbastanza alta, questo sottolinea come per gli analisti l’esonero di Allegri sia assolutamente improbabile nonostante i risultati ampiamente al di sotto delle aspettative. Siamo solo nella prima della stagione e c’è ancora tutto il tempo per recuperare.