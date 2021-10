Una battuta d’arresto che nessuno si aspettava quella della Juventus ieri pomeriggio contro il Sassuolo nella decima giornata di serie A.

Un ko che complica sicuramente l’operazione rimonta della squadra di Massimiliano Allegri, visto che le altre big finora hanno vinto praticamente tutte. I tifosi sono delusi per il risultato maturato contro i neroverdi. Ma ora bisogna guardare avanti, non perdere la concentrazione anche perché all’orizzonte c’è una delicata partita contro il Verona di Igor Tudor. Si sta palesando un problema importante nella squadra bianconera, ma il tecnico sa bene dove intervenire.

Juventus, bisogna migliorare in fase offensiva: diktat di Allegri

“Dobbiamo sicuramente migliorare in fase realizzativa perché segnare una rete a partita non è sufficiente” sono le parole del tecnico bianconero a fine gara come si legge sul sito internet ufficiale del club. Parole che ovviamente evidenziano le difficoltà di una squadra al quale sembra mancare un bomber principe, un uomo capace di realizzare almeno 20 gol in campionato. Quello che negli ultimi anni è stato Cristiano Ronaldo. Ed è per questo che per il futuro a quanto pare l’investimento maggiore sarà fatto proprio in questi termini, cercando un cannoniere che possa garantire un bottino importante di reti. Nel frattempo però si chiede di più non solo a Morata e Dybala, ma anche ai giovani Kean e Kaio Jorge.