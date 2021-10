Calciomercato Juventus, la sentenza su Rabiot: “Deve andare via”

Calciomercato Juventus, arriva la sentenza su Rabiot: “Se fallisce anche quest’anno deve andare via”. Ecco le parole dell’ex

Uno che quando parla non ha peli sulla lingua e soprattutto non si nasconde mai dietro a un dito. E anche questa volta ha colpito nel segno. E’ uno degli ex più amati dalla tifoseria bianconera, non solo per quello che ha dato in campo, ma anche per come, dopo aver lasciato la maglia della Juventus, ha parlato della sua esperienza.

Evra, difensore francese che tutti conoscono e tutti amano dalle parti di Torino, ha rilasciato un’intervista a Repubblica. Parlando in maniera diretta del suo connazionale Rabiot. Il centrocampista, arrivato a parametro zero dal Psg, non riesce a fare il definitivo salto di qualità. E alterna delle prestazioni importanti ad altre che sarebbero da censurare. La presa di posizione di Evra è netta, e lascia spazio a poche interpretazioni.

Calciomercato Juventus, la sentenza di Evra

“È alla sua terza stagione, ora davvero non ha più scuse. Se fallisce anche quest’anno, deve andar via. Però non è facile giocare alla Juventus. In due anni e mezzo da bianconero mi sono massacrato di lavoro. Mi sono sembrati 15 anni. Se li confronto agli allenamenti allo United, ero in vacanza. Il presidente Agnelli un giorno mi disse: Patrice, hai fatto e dato così tanto per la Juve, più di gente che ha giocato qui per 15-20 anni”. C’è poco da commentare sulle parole del difensore. E c’è poco anche da spiegare.

Sicuramente, quello espresso dal francese, è il sentimento e anche il pensiero di molti tifosi della Juventus che in questi due anni hanno visto Rabiot scendere in campo. La sensazione è che manchi sempre qualcosa e che non riesca a fare quel passo in avanti nelle prestazioni. Eppure di possibilità ne ha avute davvero tante.