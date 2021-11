Juventus, “esonero Allegri e dimissioni Agnelli”: sui social è già polemica

Juventus, l’esonero di Allegri è già sulla bocca di tifosi e giornalisti. Ieri l’ennesima sconfitta ora la situazione può diventare critica.

Fossi in quel Fenomeno di @andagn licenziarei Allegri all’intervallo. E poi mi dimetterei da presidente della @juventusfc . Anche se i bianconeri la ribaltassero con un grande @HellasVeronaFC — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) October 30, 2021

Juventus, ieri un’altra brutta sconfitta nella trasferta di Verona. La seconda di fila che testimonia il momento no di questa squadra. Troppi risultati negativi e una rosa che non sembra corrispondere a quello che si aspettano i tifosi e gli esperti del settore. In tal senso, per alcuni giornalisti, in questo caso Bargiggia, la colpa è prima di Agnelli e poi di Allegri. Infatti il giornalista sul proprio profilo Twitter non lascia il beneficio del dubbio e dà una sua opinione concreta sull’attuale situazione dei bianconeri. Secondo il giornalista infatti la colpa dell’attuale situazione è di Allegri in primis, che, stando alle sue parole, andrebbe esonerato da Agnelli che poi di conseguenza dovrebbe addirittura licenziarsi. Un durissimo affronto alla società che rispecchia anche il momento decisamente no in cui questa Juventus, settima in classifica, non riesce a ritrovare una forma vincente. Nonostante qualche bel risultato qua e là.

