Calciomercato Juventus, l’obiettivo è anticipare la concorrenza

Guardare al calciomercato per il 2022 è un must per una Juventus che sta faticando parecchio in questa prima parte della stagione.

Lontano già dalla corsa scudetto, la Juventus sta rispettando le aspettative della vigilia solamente in Champions League, dove domani potrebbe già conquistare il matematico pass per gli ottavi di finale. E’ chiaro che i tifosi si aspettano qualche mossa della dirigenza, magari già a gennaio, per rinforzare una squadra che sta palesando qualche carenza. In attacco sì, ma anche sulla linea mediana. E un obiettivo per il centrocampo è già fissato, anche se sarà difficile riuscire a prenderlo.

Calciomercato Juventus, per Tchouameni tentativo già a gennaio?

Tchouameni, mediano del Monaco, è diventato uno dei calciatori più in vista negli ultimi mesi. Ha vinto anche la Nations League con la Francia. E a quanto pare sarebbe uno dei rinforzi possibili per il club bianconero.

Many clubs are monitoring Aurélien #Tchouaméni for the next season. #Juventus, #Liverpool and #Chelsea have shown interest and asked info to his lawyer/agent. #ASMonaco want €40M at least for the french midfielder (born in 2000). Juve could try to sign him in January. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 31, 2021

Come scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira, ci sono però tanti club che vorrebbero averlo in rosa come ad esempio Chelsea e Liverpool. Il Monaco chiede almeno 40 milioni di euro per il suo gioiello classe 2000. La Juve potrebbe cercare di anticipare la concorrenza e potrebbe fare un tentativo per prenderlo già a gennaio.