Juventus-Zenit, la probabile formazione bianconera è ancora un rebus

La Juventus domani sera scenderà in campo in Champions League per affrontare lo Zenit nella quarta giornata della fase a gironi.

Basta un solo punto alla squadra di Allegri per tagliare il traguardo minimo, la conquista degli ottavi di finale. Dopo le ultime delusioni arrivate in campionato, dove di fatto la Juventus è già fuori dalla corsa scudetto, adesso ci si attende una forte reazione da parte del gruppo. La dirigenza e il tecnico hanno optato per un ritiro per cercare di risollevare le sorti di una squadra che non si sta esprimendo sui suoi livelli. Chi giocherà contro lo Zenit? Non sono da escludere delle novità importanti nell’undici titolare.

Juventus, pochi punti fermi nlla formazione anti-Zenit

Mister Allegri non può certo essere soddisfatto del rendimento della sua squadra e in particolare di quello di alcuni suoi uomini. Concentrazione e voglia di vincere, impegno massimo e determinazione sono caratteristiche che non devono mai mancare in casa Juve. Per questo motivo non è da escludere qualche esclusione eccellente nella squadra che giocherà contro lo Zenit. La probabile formazione dunque è un rebus al momento, anche perché comunque ci sono da valutare le condizioni di alcuni giocatori. L’impressione è che Chiesa, De Ligt e Dybala saranno della contesa, così come il portiere Szczesny.