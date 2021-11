Juventus, ultimi dubbi di formazione da sciogliere per Allegri

Poche ore ancora e la Juventus tornerà in campo per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

La formazione di Allegri scenderà in campo per affrontare lo Zenit, già battuto di misura in Russia. Una partita importante per tanti motivi. Basta un punto per passare il turno e qualificarsi per gli ottavi di finale. Ma i tifosi si aspettano soprattutto una grande prestazione da parte di una squadra che ha fatto grande fatica nelle ultime due partite. Ancora diversi dubbi da sciogliere riguardo l’undici titolare, Allegri effettuerà le scelte solo in giornata.

Juventus, Chiesa e De Ligt possibili titolari

Nella Juventus non sembrano esserci all’orizzonte delle rivoluzioni ma qualche cambio potrebbe esserci rispetto alla squadra che ha perso contro il Verona. In attacco potrebbe rivedersi Chiesa al fianco di Dybala, mentre a centrocampo sulla fascia sinistra potrebbe invece giocare Bernardeschi. Cuadrado occuperà l’out destro e si rivedrà anche Locatelli. In difesa De Ligt dovrebbe essere della sfida dal primo minuto, poche alternative sugli esterni dove giocheranno Danilo e Alex Sandro.