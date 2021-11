Calciomercato Juventus, rescinde a gennaio | Acquisto a sorpresa

Calciomercato Juventus, si va verso la rescissione del contratto già a gennaio. Dalla Spagna l’annuncio sul possibile passaggio in Serie A.

Calciomercato Juventus, la situazione riguardante Gareth Bale al Real Madrid appare più che complicata. L’esterno classe 1989 dopo il suo ritorno dal Tottenham non ha praticamente più giocato. L’ultima apparizione è proprio dell’estate e come riportato dal sito ‘El Confidencial’ il tipo di atteggiamento del gallese non sta piacendo alla società che valuterebbe, addirittura, la rescissione del contratto nel mercato invernale di gennaio. In tal senso la pista per Bale potrebbe diventare calda in Serie A, laddove il giocatore riacquisterebbe una nuova linfa vista l’attuale situazione di stallo.

Bale rescinde con il Real | Juventus in agguto

Il gallese potrebbe quindi diventare d’interesse per i bianconeri che sono alla ricerca di nuove forze fresche capaci di fare la differenza. Nedved e soci, in occasione della riunione degli azionisti, hanno parlato di occasioni per gennaio, davanti infatti ad offerte irrinunciabili si potrebbero fare acquisti in entrata. E se il gallese rescindesse con i blancos si tratterebbe proprio di una grande opportunità.

Giocatore dallo score certamente importante, così come il suo passato. Ma il presente non è certo dei migliori, e proprio per questo motivo un cambio netto potrebbe ridargli fiducia. Bale in Serie A non è utopia, anzi, l’attuale situazione che lo vede ai margini del Real Madrid potrebbe, nuovamente, ridare ottimismo al giocatore che, a questo punto, cercherebbe un nuovo club capace di offrirgli lo spazio richiesto. Un acquisto a sorpresa in caso di rescissione proprio con la squadra di Ancelotti.