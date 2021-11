Juventus, contro la Fiorentina novità in arrivo in formazione

Dopo la vittoria sullo Zenit in Champions League adesso per la Juventus è tempo di focalizzarsi sul prossimo obiettivo.

In serie A si torna a giocare per una grande sfida nel weekend, quella con la Fiorentina. Una partita molto attesa dalla tifoseria per la rivalità storica con i gigliati. Ma per l’undici di Allegri sarà fondamentale vincere per rilanciarsi in classifica. Le du e sconfitte contro Sassuolo e Verona hanno di fatto detto che la Juventus difficilmente potrà tornare in lizza per lo scudetto. Davanti le altre big corrono. Ma chissà che limando a poco il divario non si possa tornare in corsa per qualcosa di importante.

Juventus, Cuadrado titolare così come Locatelli

Contro la Fiorentina ci saranno diversi cambi di formazione, come sottolinea Tuttosport. Dovrebbe rivedersi in campo dal primo minuto Cuadrado, che potrebbe giocare come terzino a destra, facendo rifiatare uno tra Danilo e Alex Sandro. Anche al centro si candida Chiellini che può far riposare Bonucci. A centrocampo da capire se Allegri vorrà rilanciare Bentancur. Di sicuro non rinuncerà a Locatelli e probabilmente nemmeno a McKennie che è uno dei giocatori bianconeri più in forma. In attacco da valutare Kean. In caso di disponibilità dell’attaccante potrebbe avere una chance al fianco di Dybala, intoccabile ovviamente.