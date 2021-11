Calciomercato Juventus, futuro da conquistare per il centravanti

Il calciomercato della Juventus per il 2022 si concentrerà probabilmente sull’arrivo di un nuovo attaccante di grande spessore.

Tanti nomi sono stati accostati ai bianconeri nel corso degli ultimi mesi, ma adesso la priorità del club pare essere chiara. Perché se c’è un investimento importante da fare, lo si deve fare su un calciatore che possa garantire anni e anni di gol a ripetizione. E c’è Dusan Vlahovic in uscita dalla Fiorentina, visto che non rinnoverà con i viola. Un calciatore giovane ma già determinante e continuo. Difficile trovare in giro un altro bomber con le sue caratteristiche. Il problema è la folta concorrenza, il centravanti fa gol a tanti club europei.

Calciomercato Juventus, riscatto di Morata in bilico

Ma c’è anche da dire che la Juventus un centravanti di spessore ce l’ha già in rosa. Tuttosport sottolinea come il futuro di Alvaro Morata però passi dalle prestazioni dello spagnolo, che dovrà convincere il club a riscattarlo dall’Atletico Madrid a fine stagione. L’accordo prevede una somma importante, 35 milioni di euro.

La #Juventus ha scelto #Vlahovic come bomber del futuro, #Morata costretto a rincorrere anche per convincere il club a riscattarlo a fine stagione. Gli resta qualche mese a disposizione per proporsi come principale alternativa (#Tuttosport) pic.twitter.com/7kuzoLcFPE — Giovanni Capuano (@capuanogio) November 5, 2021

Contro lo Zenit Morata è tornato al gol e tutti sperano che possa essersi sbloccato ed essere sempre più determinante nel corso della stagione. La Juventus per decollare ha assolutamente bisogno dei suoi gol.