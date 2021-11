Calciomercato Juventus, c’è anche il Real sul centrocampista | Sfida a due

Calciomercato Juventus, il giovanissimo fenomeno in mediana è entrato anche nei desideri di Ancelotti, nuova pretendente per il suo acquisto.

Calciomercato Juventus, come riferito dal portale spagnolo ‘defensacentral.com’, anche il Real Madrid avrebbe pianificato uno degli obiettivi a centrocampo dei bianconeri per l’estate. Stiamo parlando del giovane 21enne francese Tchouaméni. Grazie al grande talento, dimostrato, fra gli altri, sia al Monaco che nella Nazionale francese, il giovane è diventato un vero e proprio predestinato. Lo stesso Ancelotti l’avrebbe messo in cima alla lista degli obiettivi per l’estate.

Anche il Real Madrid sul giovane pupillo

Ancora giovane ma già dal grande impatto. Un predestinato e un vero e proprio crack del calcio francese. Il Real Madrid si sta interessando in direttissima al ragazzo, che come dicevamo poc’anzi, è anche un noto obiettivo dei bianconeri. Il giocatore ha stregato tutti, a tal punto che si potrebbe scatenare una vera e propria asta per lui.

Il Monaco, consapevole delle innumerevoli richieste per uno dei volti più interessanti del calcio francese, cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Al momento si parla, infatti, di un’offerta di almeno 30-40 milioni di euro. Tutto dipenderà però dalla sua ascesa. Qualora, infatti, le prestazioni continuassero a migliorare non è da escludersi un ulteriore sovrapprezzo.