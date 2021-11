Juventus, è tornato in gruppo: contro la Fiorentina ci sarà

La Juventus si avvicina al prossimo match che la vedrà impegnata contro la Fiorentina. Una sfida molto attesa tra i tifosi.

La vittoria arrivata in Champions League contro lo Zenit, nella quale si è visto un Dybala in forma strepitosa, ha ridato fiducia ad una squadra che arrivava da due sconfitte consecutive. Certo la missione scudetto è molto complicata, il distacco con chi sta davanti continua ad essere importante. E recuperarlo non sarà affatto semplice. Ma in serie A bisogna dare sempre il massimo e contro i viola ci si aspettano non solo i tre punti, ma anche una prestazione convincente.

Juventus, Ramsey a disposizione per la Fiorentina

L’infermeria si sta svuotando in casa bianconera. E lo ha confermato lo stesso club ieri sottolineando come Aaron Ramsey ha svolto l’intera seduta con il gruppo e dunque sarà a disposizione per il match contro i viola di Italiano. Difficile però pensare che il gallese possa far parte dell’undici titolare. Da valutare le condizioni di Kean, che potrebbe recuperare in extremis. L’impressione è che però non sarà preso alcun rischio riguardo l’attaccante italiano e lo si rivedrà in campo dopo la sosta così come De Sciglio.