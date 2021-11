Calciomercato Juventus, asta internazionale in arrivo per Vlahovic

Il calciomercato della Juventus per il prossimo anno sarà probabilmente incentrato sulla ricerca di un grande centravanti.

Il nome caldo che ormai da tempo circola come potenziale colpo della Juventus del futuro è quello di Dusan Vlahovic, stella della Fiorentina che proprio oggi sarà avversario dei bianconeri. Un giovane centravanti che segna con straordinaria regolarità e che ha ancora margini di crescita importanti. Un calciatore che però fa sempre più gola a molti, specie dopo la sua decisione di non rinnovare l’accordo con il club gigliato.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Calciomercato Juventus, il Tottenham pronto a rilanciare per Vlahovic

Come scrive oggi Tuttosport in edicola, di fatto si sta per aprire una vera e propria asta internazionale per il bomber della Fiorentina, che del resto sta avendo un rendimento super e si sta mettendo in grande evidenza. La preferenza di Vlahovic sarebbe quella di rimanere in serie A. La Juventus rimane fortemente interessata alle sue prestazioni, ma dovrà fare i conti con delle avversarie agguerrite. L’Arsenal sarebbe pronto a mettere sul piatto 80 milioni di euro e il Tottenham di Paratici potrebbe rilanciare. Senza contare che altre altre big della Premier League sono pronte a tutto per aggiudicarsi il numero nove viola.