Juventus-Fiorentina probabili formazioni: le ultimissime

Juventus-Fiorentina è la sfida in calendario questo pomeriggio alle ore 18 valida per la dodicesima giornata di Serie A. Le ultime sulle formazioni.

Vincere per risalire la china e tornare in corsa quantomeno per un posto in Champions League. Questa è la missione odierna della Juve di Allegri che si trova di fronte però una squadra molto ben messa in campo come la Fiorentina di Italiano. Senza dimenticare che davanti ci sarà un Vlahovic da tenere particolarmente d’occhio. Partita che si annuncia avvincente. Il successo in Champions a metà settimana ha dato nuova linfa a Dybala e compagni, che ora devono confermarsi con una prestazione convincente.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Ancora qualche dubbio di formazione per Allegri. In difesa Chiellini potrebbe spuntarla su Bonucci mentre i veri rebus sono a centrocampo. Dove Rabiot e Cuadrado potrebbero rimanere fuori. Dunque spazio a uno tra McKennie e Bentancur e a Bernardeschi sulla fascia sinistra. In attacco Dybala con Morata. Nella Fiorentina non ci sarà Nico Gonzalez, possibile una nuova chance dal primo minuto per Saponara.

Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni: si gioca alle 18

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Chiesa.

FIORENTINA (4-3-3): Terraciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Saponara.