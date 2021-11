Calciomercato Juventus, colpo a zero dall’Inter | Ci pensa Raiola

Calciomercato Juventus, un nuovo obiettivo direttamente dalla rivale numero uno del campionato. Arriverebbe a zero.

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero un nuovo obiettivo per la difesa: un giocatore molto abile e con grande esperienza che arriverebbe a zero, stiamo parlando di De Vrij. L’olandese a fine stagione si libererà dal contratto che lo lega ai nerazzurri e potrebbe scegliere Torino come prossima destinazione. A gestire la situazione ci sarebbe lo stesso procuratore dell’altro olandese in rosa, stiamo parlando di Mino Raiola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la carta per convincerlo | Adesso è più vicino

De Vrij a zero: lo porta Raiola

De Vrij attualmente è uno dei centrali più forti in circolazione. 50 milioni è quello che chiederebbe l’Inter per il suo cartellino ma c’è da dire che se il giocatore decidesse di non rinnovare il proprio contratto con i nerazzurri, nella prossima stagione la Juventus potrebbe sfruttare l’occasione e prelevarlo a zero.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, rigori a confronto | Su Twitter monta la rabbia

Giocatore con indubbia esperienza un vero e proprio acquisto top se poi pensato al fianco del connazionale De Ligt. Ancora da capire le dinamiche della trattativa ma i bianconeri sfrutterebbero anche l’assist dell’agente Mino Raiola già molto attivo negli anni con la Vecchia Signora. A comunicare l’indiscrezione è il portale ‘Calciomercatonews.com’.