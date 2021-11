Calciomercato Juventus, addio in Serie A | Sceglie la rivale già per gennaio

Calciomercato Juventus, uno dei bianconeri potrebbe lasciare già a gennaio scegliendo la rivale di Serie A.

Calciomercato Juventus, addio già a gennaio. ‘Calciomercatoweb.it’ apre alla possibilità di un addio in mediana dalla squadra bianconera. Stiamo parlando del francese Adrien Rabiot che a gennaio potrebbe scegliere di firmare con il Milan, la rivale di Serie A. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, i rossoneri a gennaio perderanno Kessie che partirà per la Coppa d’Africa, e vorrebbero intervenire in mediana per un acquisto importante. Il francese viene valutato dalla Juventus almeno 25 milioni di euro.

Rabiot al Milan a gennaio

Arrivato alla Juventus a parametro zero, il 26enne francese potrebbe quindi lasciare i bianconeri dopo tre stagioni. Gennaio la finestra di mercato più accessibile visto il problema che avrà la squadra rossonera per via della partenza di alcuni prezzi pregiati della squadra che voleranno per disputare la Coppa d’Africa. Rabiot potrebbe quindi essere la scelta giusta ma la Juventus non farà sconti.

Sia Bennacer che Kessie saranno via per la Coppa d’Africa e il Milan non vuole farsi trovare impreparata per l’occasione. L’assalto a Rabiot potrebbe essere questione di mesi.