Calciomercato Juventus, c’è il via libera | Servono 50 milioni

Calciomercato Juventus, c’è il via libera: ma servono 50 milioni per chiudere l’affare. Sarebbe questa la richiesta del club spagnolo

Dopo il via libera del tecnico, nelle ultime ore sarebbe arrivato anche quello della dirigenza, costretta, in questo caso, a dare ragione al proprio allenatore.

Secondo quanto riportato da Diariogol.com, anche Perez ormai avrebbe preso una decisione definitiva: Hazard, già a gennaio, potrebbe andare via, visto che ormai non rientra più nemmeno nei piani dell’allenatore italiano che da quest’anno guida per la seconda volta nella sua carriera la squadra madrilena. Per il belga, di spazio, non ce ne sarà. E allora meglio metterlo sul mercato.

Calciomercato Juventus, per Hazard servono 50 milioni

Secondo il portale spagnolo, comunque, servono 50 milioni per l’esterno d’attacco che il Real Madrid ha preso dal Chelsea. Sarebbe questo il prezzo che è stato fissato da Perez, che spera di ricavare il più possibile dalla cessione di uno degli elementi che negli anni passati ha sempre fatto la differenza.

Poi infortuni di vario genere, e adesso questa situazione tecnica, lo hanno messo in disparte. E anche lui cerca una via d’uscita. La Juve ci ha pensato e ci penserà. Così come anche il Chelsea. Ma non sarà comunque semplice riuscire a chiudere l’affare. Anche perché c’è un altro problema, sicuramente non di poco conto: Hazard prende 15 milioni all’anno.