Calciomercato Juventus, fumata bianca vicina: resterà fino al 2024

Il calciomercato della Juventus è sempre bollente, non solo per quanto riguarda acquisti e cessioni ma anche per la conferma dei pezzi pregiati.

La formazione bianconera ha diversi elementi il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Il più importante è ovviamente Paulo Dybala, il cui contratto in scadenza presto dovrebbe essere rinnovare. Si aspetta l’ufficialità ma nessuno ha dubbi sul fatto che l’argentino continuerà a vestire la maglia numero dieci della Juventus. Per altri il rinnovo in bilico, mentre anche su un altro calciatore dell’attuale rosa di Allegri sembrano esserci pochi dubbi.

Calciomercato Juventus, firma in arrivo per Cuadrado

Parliamo ovviamente di Cuadrado, match winner per la Juventus nell’ultima partita giocata e vinta contro la Fiorentina. E’ stato il colombiano in pieno recupero a regalare la gioia dei tre punti.

Juan #Cuadrado’s contract extension with #Juventus until 2024 is at the final stage. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 7, 2021

Come ha sottolineato il giornalista Nicolò Schira su Twitter, anche per Cuadrado è in arrivo il rinnovo. La trattativa per prolungare il suo contratto fino al 2024 è infatti alle fasi conclusive e presto potrebbe arrivare la fumata bianca. Del resto il giocatore in questi anni si è meritato la stima della società e dei tifosi a suon di prestazioni convincenti.