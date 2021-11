Juventus, la richiesta social dei tifosi a mister Allegri

La Juventus riprenderà solamente mercoledì pomeriggio a lavorare sul campo in vista della ripresa del campionato e della Champions League.

Giorni utili per ricaricare le batterie per qualche elemento, mentre altri saranno impegnati con le rispettive nazionali in giro per il mondo. L’ultima giornata ha senz’altro sorriso alla Juve, visto che Milan, Inter e Napoli hanno pareggiato. Dybala e compagni dunque hanno rosicchiato due punti a queste squadre e retto il passo di Atalanta e Lazio, le altre due candidate alla zona Champions. Giorni che serviranno anche a mister Allegri per analizzare al meglio cosa ha funzionato e cosa no nell’ultimo periodo.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Juventus, i tifosi sui social “spingono” per Cuadrado titolare

Ci sono dei calciatori che stanno mantenendo le aspettative della vigilia e altri che invece non hanno reso per come ci si aspettava. Mister Allegri – come riporta Tuttosport – ha le idee chiare sugli elementi che formano la colonna vertebrale della squadra, ovvero De Ligt, Locatelli e Chiesa. Ed è banale aggiungere come anche la presenza di Dybala, sempre più leader carismatico oltre che tecnico, sia imprescindibile. I tifosi però sui social – come spiega il quotidiano torinese – hanno sottolineato l’importanza di Cuadrado nello scacchiere bianconero. Il colombiano con la sua velocità, il suo dribbling e il suo estro è uno dei pochi che può mettere a soqquadro le difese avversarie. Di fatto una richiesta al tecnico affinchè Cuadrado sia utilizzato con maggior frequenza dopo le ultime recenti esclusioni dall’undici titolare.