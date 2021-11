Una delle priorità del prossimo calciomercato della Juventus è senz’altro, nel corso del 2022, la ricerca di un centravanti di spessore.

Che resti o meno Alvaro Morata dopo la conclusione di questa stagione sembra essere un dettaglio. Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo la Juventus si è cautelata con l’arrivo di Kean e Kaio Jorge, ma è chiaro che alla squadra serve un bomber capace di garantire gol con regolarità. Ed è per questo motivo che continuano ad accumularsi i rumors per quanto riguarda un colpo in attacco che la dirigenza bianconera potrebbe mettere a segno in futuro.

Calciomercato Juventus, Nunez del Benfica opzione per l’attacco

Come ha rivelato Tuttosport, non c’è solamente Dusan Vlahovic come obiettivo della Juventus per rinforzare l’attacco. Del resto la concorrenza per l’attaccante della Fiorentina, sia a gennaio che in estate, è tanta ed è destinata ad aumentare sempre di più. Per questo motivo deve per forza di cose essere approntato un piano B. Che porterebbe – scrive il quotidiano torinese – a Darwin Nunez, giovane attaccante uruguaiano di 22 anni che si sta mettendo in grande evidenza con la maglia del Benfica. Sarebbe lui la prima alternativa al centravanti gigliato per la Juve del futuro.