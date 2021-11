Calciomercato Juventus, “terremoto” Ronaldo: è già addio

Calciomercato Juventus, “terremoto” in casa United. Secondo il Daily Express ci potrebbe essere un addio anticipato con Cristiano Ronaldo

La situazione è calda, caldissima anzi. Con Solskjaer sempre più in bilico e con una squadra che nel momento in cui si alza un poco l’asticella cade, anche in maniera fragorosa.

Il Manchester United sta vivendo un momento negativo. E l’ultima sconfitta, netta, contro il City nel derby, ha gettato nello sconforto non solo i tifosi, ma anche i calciatori. Molti infatti avrebbero chiesto alla società un cambio in panchina. Per dare uno scossone. Per cercare di rimettersi in sesto. Ma al momento non è previsto nulla. Con il norvegese che dovrebbe reggere un altro poco. Ma tutto, ovviamente, dipenderà dai risultati che riuscirà ad inanellare nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, bomba su Ronaldo dall’Inghilterra

E secondo quanto scrive il Daily Express, Cristiano Ronaldo potrebbe già decidere di lasciare alla fine della stagione. Soprattutto se la sua squadra non riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions League. Il portoghese, infatti, sarebbe pronto a chiedere la rescissione contrattuale allo United in caso dovesse giocare, il prossimo anno, l’Europa League. Una situazione che, vista la squadra incredibile che hanno i Red Devils, sembrava impossibile all’inizio della stagione. Ma che ora potrebbe anche diventare realtà, visto che davanti volano, e dietro c’è un enorme pressione anche per via dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham.