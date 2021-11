Calciomercato Juventus, niente risoluzione | Pronto il piano B

Calciomercato Juventus, si spinge per l’addio a gennaio. Anche se potrebbero cambiare i modi di una fine anticipata del rapporto

Nelle ultime settimane si è paventata l’ipotesi di un addio anticipato a gennaio con una possibile risoluzione del contratto. Anche perché i 7 milioni di euro netti che la Juventus gli garantisce ogni anni, pesano, eccome, sul bilancio bianconero.

Ma potrebbe cambiare tutto nello spazio di poco tempo. Sì, perché quanto spiegato da Romeo Agresti, al momento, non è possibile trovare una soluzione del genere. “Nessun nuovo contatto tra la Juventus e il suo agente in merito alla risoluzione del contratto. Non è una possibilità realistica in questo momento. Ma i bianconeri cercheranno di trovare una soluzione a gennaio” ha spiegato il giornalista di goal.com. E adesso cambiano tutte le ipotesi portate avanti fino ad ora.

Calciomercato Juventus, le soluzioni per Ramsey

Le soluzioni per Ramsey quindi potrebbero essere diverse. Cioè, alla fine, potrebbe anche restare in bianconera se non si trovasse un accordo. Ma questa è l’ipotesi che appare più lontana. Quella lì, pronta a essere messa in pratica, potrebbe essere un prestito gratuito a qualche società, soprattutto di Premier League, che a gennaio busserà alla porta bianconera per riuscire a strappare il cartellino del gallese. Ovviamente, da parte di Cherubini, non ci sarà nessun tentennamento nelle prossime settimane: Ramsey è considerato cedibile e così rimarrà.

Certo, in questo momento non c’è più nemmeno la pista che poteva portare al Tottenham (con Conte avrebbe poco spazio) e allora si spera che qualche altro club inglese si possa fare avanti. Anche perché in Italia nessuno si può permettere lo stipendio d Ramsey. Che, ricordiamo, guadagna la bellezza di 7milioni di euro netti per non giocare praticamente mai.