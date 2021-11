Juventus, la data della Supercoppa | Polemiche social

Juventus, c’è la data della Supercoppa. La notizia ufficiale verrà data giovedì. Ma sui social scoppia subito la polemica. Cosa sta succedendo

La data della finale di Supercoppa tra la Juventus e l’Inter verrà ufficializzata giovedì, nella prossima riunione di Lega. Ma già le polemiche sui social stanno scoppiando.

Andiamo con ordine, però: il 12 gennaio sarebbe la data scelta. In mezzo alla settimana, con nessuna partita quindi che dovrà essere spostata. In un primo momento si pensava potesse saltare Juventus-Napoli, e per la squadra di Spalletti sarebbe stato un grosso vantaggio visto che molti calciatori azzurri, all’inizio dell’anno, saranno impegnati nella Coppa d’Africa. Ma così non sarà. E le polemiche stanno scoppiano per un altro motivo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, niente risoluzione | Pronto il piano B

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra l’annuncio | Si chiude il mediano

Juventus, ecco dove si gioca la finale

Il problema principale, in questo caso, è relativo al fatto che si giocherò, quasi con certezza assoluta, a San Siro. E mai la Juve, quando ha vinto lo scudetto nel corso degli ultimi anni, ha mai avuto la possibilità di giocare in casa una finale così importante. Le due squadre, inoltre, volevano giocare in Arabia Saudita per ricevere un bel po’ di milioni dallo sponsor, la la Lega ha deciso in questo modo facendo subito scatenare la delusione dei tifosi. Non tanto per gli introiti – quelli, ai tifosi, interessano davvero poco, ma per la possibilità come detto prima, mai avuta, di vedere la finale da vicino.

Saranno quindi giornate intense, e anche interessanti, per cercare di capire quali saranno poi alla fine le valutazioni che Juventus e Inter faranno. Ma questa decisione appare priva in questo momento di ogni possibile logica. E fino al 12 gennaio, giorno fissato per la partita, le polemiche di certo non si placheranno.