Calciomercato Juventus, arriva a gennaio con benedizione di Allegri

Calciomercato Juventus, il centrocampista può arrivare già a gennaio e avrebbe la completa benedizione del mister.

Calciomercato Juventus, Wtisel continua ad essere un possibile acquisto per gennaio. Come comunicato da ‘Tuttojuve.com’ il 32 enne belga è ancora uno dei desideri numero uno del mister Allegri che avrebbe già chiesto il suo acquisto proprio nel mercato invernale di gennaio. Giocatore ancora molto duttile, il belga, potrebbe diventare importante in questo momento di incertezza in campionato. Un acquisto sicuro capace di entrare di diritto tra i protagonisti in mediana.

Witsel a gennaio | Lo vuole Allegri

Le sue prestazioni convincono Allegri e la sua volontà di cambiare maglia con un prezzo decisamente congruo, un motivo in più per chiudere, subito, il classe 1989. Per Witsel dunque si prospetta una possibile offerta della Juventus già nelle prossime settimane. Stando infatti alle indiscrezioni sarà lui l’obiettivo in mediana voluto principalmente dal mister Allegri.

Molto tecnico, Witsel è il giocatore in grado di fare la differenza in questo momento alla Juventus. Che sia la volta buona già a gennaio, laddove la dirigenza vuole intervenire, a prezzi modici, nei settori dove sta incontrando più difficoltà.