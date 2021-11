Calciomercato Juventus, scaricato da Allegri | Offerto gratis alla Roma

By

Calciomercato Juventus, offerto praticamente gratis alla Roma. Le ultime sul centrocampista che a gennaio saluterà Torino

E’ una grana, che la Juventus sta cercando di risolvere a tutti i costi. Cercando anche una risoluzione consensuale di contratto che al momento, però, non sembra più la pista da seguire. Ci potrebbero essere dei problemi legali che tutti, in questo momento, vogliono evitare.

E allora si cercano altre strade. Delle quali ieri abbiamo parlato. E che vengono rilanciate da calciomercato.com, che svela come il destino di Ramsey ormai è lontano dalla Juventus, ma che il giocatore potrebbe anche rimanere in Serie A nei prossimi mesi. Prima di trovare una destinazione definitiva per la prossima stagione. Secondo il portale, il gallese sarebbe stato offerto gratuitamente (o quasi) alla Roma. Ecco i dettagli.

Calciomercato Juventus, i dettagli dell’operazione Ramsey

Prestito gratuito, secco, senza diritto e nemmeno obbligo di riscatto, con il 60% dello stipendio pagato dalla Juventus: in soldi sarebbero 2,5 milioni di euro che da gennaio a giugno la Juve verserebbe sul conto corrente del centrocampista gallese sui 4, totali, che dovrebbe prendere nella seconda parte di stagione. Una cessione a titolo gratuito praticamente, solo per “allontanare” il calciatore da Torino. E la Roma, ovviamente, ci starebbe pensando, anche perché a centrocampo Mourinho ha richiesto un elemento a Tiago Pinto di esperienza.

Inoltre, i due club della Serie A, si stanno facendo concorrenza per Zakaria: il centrocampista svizzero seguito dai giallorossi da un poco di tempo, sul quale anche Cherubini ci ha messo gli occhi addosso. Si potrebbe trovare una soluzione per far felici tutti. Vedremo nelle prossime settimane quali realmente possono essere gli sviluppi.