Calciomercato Juventus, dopo il no incassato c’è ancora interesse

Il calciomercato della Juventus continua ad essere uno degli argomenti più caldi specie in questo momento di pausa del campionato.

I tifosi sognano nuovi arrivi nella squadra di Massimiliano Allegri, a gennaio o nell’estate dell’anno che verrà. Ed è soprattutto in mezzo al campo che a quanto pare potrebbero esserci dei nuovi volti in arrivo, perché l’intenzione della dirigenza è quella di rinnovare il reparto con elementi che possano essere a lungo delle colonne per la squadra bianconera. Non solo dunque rinforzi di esperienza come potrebbero essere ad esempio Witsel o Tolisso, ma anche giovani che hanno già dimostrato il loro valore e hanno pure importanti margini di crescita.

Calciomercato Juventus, Tchouameni rimane uno degli obiettivi principali

#Juventus are still interested in Aurèlien #Tchouamèni, who is the main target of #Bianconeri as midfielder. Cherubini wanted him last summer, but #ASMonaco rejected #Juve’s bid (loan with obligation to buy upon reaching certain conditions). #transfers https://t.co/XVHs2F8ueP — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 9, 2021

Il giornalista Nicolò Schira rivela su Twitter come la Juventus continui ad essere fortemente interessata a Tchouameni, stella del Monaco e della nazionale francese. È lui il principale obiettivo per il futuro. Cherubini avrebbe tentato per lui un assalto già in estate, ma il Monaco non avrebbe accettato l’offerta relativa ad un prestito con obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni. Oggi il calciatore ha davvero tanti estimatori, del resto la sua crescita esponenziale lo ha portato ad essere uno dei centrocampisti più in vista nel panorama calcistico internazionale.