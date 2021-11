Il calciomercato della Juventus è ovviamente già rivolto ai possibili colpi da mettere in cantiere per il 2022.

Che sia a gennaio o in estate, non ci sono dubbi su quelle che sono le intenzioni della società bianconera. Ovvero quella di rinforzare l’attuale organico di Allegri con calciatori di qualità, che possano inserirsi facilmente negli schemi del tecnico bianconero. Non è solo il centrocampo il reparto che subirà dei ritocchi. Anche in difesa per forze di cose dovrà arrivare qualcuno considerando l’età non proprio giovanissima sia di Chiellini che di Bonucci.

Calciomercato Juventus, Rudiger rimane un obiettivo possibile

Sono tanti i nomi che nel corso delle ultime settimane sono stati accostati ai bianconeri per il futuro. Una soluzione intrigante – come sottolinea Sportmediaset – continua ad essere Antonio Rudiger. L’ex centrale della Roma è in scadenza di contratto con il Chelsea e in Inghilterra sono sicuri del fatto che ormai le trattative per il suo rinnovo si sono arenate. Fari dunque puntati sul tedesco per la Juventus, che in ogni caso per ingaggiarlo dovrebbe battere una forte concorrenza. Quella di Psg, Real e Bayern Monaco, corazzate del calcio europeo.