Calciomercato Juventus, “addio” a un passo: il Chelsea pronto al blitz

Calciomercato Juventus, l’addio è a un passo: il Chelsea sembra davvero pronto al blitz per il centrocampista. La chiusura è alle porte

Il blitz del Chelsea sembra possa essere quello decisivo. Anche perché la Juventus, nell’ultimo periodo, sembra comunque aver mollato un poco la presa. Ma secondo quanto riportato da calciomercato.com, i Blues ormai avrebbero deciso di rinforzare il centrocampo con quell’elemento che la società bianconera aveva messo nel mirino la scorsa estate e che sperava di strappare al Monaco nei prossimi mesi.

Ma è la squadra campione d’Europa a voler fare l’affondo decisivo. Cercando così anche di anticipare, oltre la Juventus, anche Liverpool, Real Madrid e Manchester City che, su Aurelien Tchouameni ci avevano fatto un pensiero in tempi non sospetti. Ma la situazione sembra comunque aver preso una piega ormai quasi definita.

Calciomercato Juventus, il Chelsea vicino a chiudere

Vorrebbe completare un centrocampo fantastico il Chelsea: oltre Kante e Jorginho, anche il baby prodigio del calcio francese che ha fatto innamorare in poco tempo tutte le big d’Europa. Sì, perché non ci sono dubbi che di Tchouameni sentiremo parlarne per molto tempo. Qualità, personalità, e grandi margini di miglioramento. Ha davvero tutto quello che serve per diventare un crack.

Ed era per questo motivo che la Juventus ci aveva pensato. Ma difficilmente, la società bianconera, arrivati a questo punto, riuscirà a chiudere un affare così importante. Il Chelsea sembra la squadra favorita, con Abramovic pronto a mettere sul piatto la richiesta del Monaco che si dovrebbe aggirare intorno ai 40 milioni di euro. Un investimento decisamente importante ma che senza dubbio potrebbe essere ripagato da un giocatore che ogni settimana che passa sembra essere più decisivo.