Calciomercato Juventus, Allegri lo rivuole | Occasione dalla Spagna

Calciomercato Juventus, Allegri rivorrebbe un vecchio pallino, che potrebbe giungere in bianconero low cost.

Calciomercato Juventus, Allegri avrebbe richiesto un vecchio pallino che già in passato era stato sondato dalla dirigenza bianconera. Stiamo parlando del centrocampista Isco che in questo momento non è più una priorità per Ancelotti e potrebbe lasciare Madrid. Attualmente il suo valore è di 15 milioni di euro, cifra ampiamente raggiungibile per le casse bianconere e potrebbe, inoltre, lasciare i blancos già nel mercato invernale di gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, interesse per il centrocampista | Si tratta

Isco il primo desiderio di Allegri

Isco è infatti un nome certamente non nuovo nell’ambiente bianconero, già in passato Allegri l’aveva identificato come possibile rinforzo e adesso potrebbe diventare realtà, data l’attuale posizione del giocatore, ai margini del progetto madridista. Poche partite disputate che lo spingerebbe altrove, all’estero, come riportano anche i colleghi spagnoli di ‘defensacentral.com’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si parla francese | non è Tchouameni

Isco potrebbe infatti essere il nome ideale per questo centrocampo e alla Juventus ritroverebbe nuova linfa vitale. Il suo acquisto è già percorribile nella finestra invernale con una domanda di 15 milioni di euro. La Juventus valuta attentamente la trattativa, consapevole del profilo in gioco.