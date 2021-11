Calciomercato Juventus, per il colpo low cost si guarda in Francia

Per il calciomercato della Juventus ovviamente si guarda già al 2022 e alle possibili mosse della dirigenza bianconera per rinforzare la squadra.

I tifosi sognano l’arrivo di nuovi calciatori che possano arricchire tecnicamente la rosa e fornire delle alternative in più a mister Allegri. La Juventus sta cercando di mettere le basi per gli anni a venire e per questo motivo è difficile pensare a gennaio a grandi investimenti. Anche se senza dubbio si proveranno a cogliere le occasioni che offrirà il mercato. Servono rinforzi praticamente in tutte le zone del campo, ma soprattutto sulla linea mediana. Dove nuovi innesti andrebbero a colmare le possibili partenze che potrebbero esserci già all’inizio del nuovo anno.

Calciomercato Juventus, Kamara del Marsiglia obiettivo a centrocampo

Sono ormai giorni che si sta parlando molto del possibile arrivo di Witsel dal Borussia Dortmund. Giocatore d’esperienza a livello internazionale. Più complicato arrivare a Tchouameni del Monaco, vista anche la grande concorrenza. Sportmediaset riporta l’interesse del club bianconero però per un altro giocatore francese, vale a dire Boubakar Kamara del Marsiglia. Che ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno e per il quale si potrebbe già tentare un assalto low cost nel mese di gennaio. Il Marsiglia potrebbe infatti lasciarlo partire con una somma bassa visto il rischio di perderlo poi a zero alla fine della stagione.