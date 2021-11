Juventus, infortunio Chiellini: quando torna il difensore?

Ieri sera ha saltato l’impegno dell’Italia e la Juventus spera di riaverlo a disposizione al più presto. Quando torna Giorgio Chiellini?

L’esperto centrale ha saltato la partita con la Fiorentina per un fastidio accusato durante il riscaldamento e ha dovuto rinunciare agli impegni decisivi della nazionale azzurra di Roberto Mancini. Gli esami che ha effettuato al J-Medical hanno “evidenziato un’infiammazione della giunzione muscolo tendinea del tendine di Achille di sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente” si legge sul sito della Juventus. Il rischio di Allegri è dunque quello di non averlo presto a disposizione.

Juventus, a rischio la presenza di Chiellini anche contro il Chelsea

Secondo quanto riporta infatti Tuttosport, per Chiellini non ci sono speranze di essere a disposizione per la prossima partita che dovrà affrontare la sua Juventus contro la Lazio dell’ex Sarri il prossimo 20 novembre. I tempi di recupero sono abbastanza incerti e si parla di non meno di 2-3 settimane prima di poter tornare in campo. A forte rischio dunque anche la sua presenza nel match di Champions League contro il Chelsea. Le sue condizioni ad ogni modo verranno monitorate giorno dopo giorno.