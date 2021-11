Calciomercato Juventus, occasione a gennaio | Il Real pronto a liberarlo

Il calciomercato della Juventus a gennaio potrebbe vedere i bianconeri pronti a sfruttare eventuali occasioni per rinforzare la rosa di Allegri.

Specie a centrocampo si cercano delle pedine importanti, elementi che possano ben sposare le idee tattiche dell’allenatore bianconero. Giovani di talento che possano essere colonne della squadra per i prossimi anni, ma anche calciatori di esperienza a livello internazionale che possano fare la differenza. E una occasione golosa da sfruttare può arrivare dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Isco può cambiare maglia a gennaio

Il portale Le10sport sottolinea quanto riportato da OK Diario, vale a dire la partenza sicura di Isco dal Real Madrid. Il calciatore è in scadenza di contratto ed è in cerca di una nuova avventura calcistica. A fine stagione cambierà dunque aria sicuramente. Ma qualcosa potrebbe avvenire già a gennaio, visto che il Real Madrid sarebbe disposto a lasciarlo libero di accasarsi altrove, una forma di ringraziamento per quel che il centrocampista ha fatto in tutti questi anni. Le merengues in questo modo risparmierebbero anche gli ultimi mesi del suo ingaggio.