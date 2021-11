Calciomercato Juventus, Ramsey si mette in vetrina in nazionale

Ormai da tempo si parla di Aaron Ramsey come uno dei calciatori della Juventus in partenza già nel prossimo calciomercato di gennaio.

Il calciatore gallese nemmeno sotto la guida di Allegri riesce a trovare spazio e continuità di rendimento, frenato da qualche acciacco di troppo che non gli ha consentito di essere al top della condizione. Per questo motivo non è da escludere che già nella prossima sessione di mercato possa decidere di lasciare Torino, qualora arrivasse l’offerta giusta, per cercare di rilanciare altrove la sua carriera. In un club che possa affidargli con costanza la maglia da titolare per far emergere le sue qualità.

Juventus, Ramsey show con il Galles: due gol contro la Bielorussia

Se il rendimento di Ramsey con la Juventus non può essere soddisfacente, c’è da dire invece che in nazionale il centrocampista sembra davvero ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Ieri sera infatti ha realizzato due gol con la maglia del Galles contro la Bielorussia nelle qualificazioni mondiali. E come scrive Opta su Twitter ha raggiunto quota 20 centri in nazionale. In pochi prima di lui avevano centrato questo obiettivo.

6 – Aaron Ramsey (20 goals) is the sixth player to reach 20+ for Wales after Gareth Bale, Ian Rush, Trevor Ford, Ivor Allchurch and Dean Saunders. Stalwart. — OptaJoe (@OptaJoe) November 13, 2021

Difficile capire il perché di questa differenza di rendimento tra club e nazionale. Ad ogni modo queste due reti, e la buona prestazione offerta, potrebbero essere una buona vetrina per Ramsey e per la Juventus. Che di fronte ad una offerta soddisfacente darebbe senz’altro il via libera alla sua cessione.