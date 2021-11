Juventus, come sta Dybala: le ultime dall’Argentina

I tifosi della Juventus si sono senz’altro preoccupati dopo le notizie relative ad un possibile infortunio di Paulo Dybala in nazionale.

Riavvolgiamo il nastro. Il numero dieci della Juve ha lasciato il campo all’intervallo nel corso della partita della sua Argentina contro l’Uruguay, non prima di aver deliziato il pubblico con l’assist che ha consentito a Di Maria di segnare il gol della vittoria. Sostituito per un problemino fisico, ha fatto ovviamente preoccupare tutti coloro che hanno i colori bianconeri nel cuore, visto che la “Joya” è l’autentico trascinatore della squadra di Allegri in questa stagione.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Juventus, escluse lesioni al polpaccio per Dybala

Le notizie però che arrivano dal Sudamerica tranquillizzano tutti, in primis proprio l’allenatore juventino. Come riporta infatti oggi Tuttosport, Dybala rimarrà con l’Argentina che è attesa dalla grande sfida con il Brasile. Il calciatore ha svolto degli esami strumentali che hanno escluso ogni segno di lesione sul polpaccio della gamba sinistra. Questo lascia pensare che il problema accusato durante la partita non sia di grave entità. In ogni caso nei prossimi giorni ci saranno altri esami e solo dopo si capirà se potrà essere a disposizione della sua nazionale contro i verdeoro e di conseguenza della Juve per la sfida contro la Lazio dell’ex Sarri. .