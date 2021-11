Calciomercato Juventus, l’agente esce allo scoperto: “Incontro a breve”. Ecco le ultime sull’attaccante obiettivo dei bianconeri

Non si espone, ma di certo lascia capire che ci sia anche la Juventus dietro il possibile colpo. A parlare, in questo caso, è direttamente il procuratore del calciatore, Edgardo Lasalvia, che gestisce Darwin Nunez.

Lo ha spiegato al sito TuttoJuve, sottolineando come il calciatore abbia un grande potenziale. “Ma non siamo condizionati dalle voci dei giornali. Lo guardiamo con tranquillità ed orgoglio, non deve lasciarsi incantare dai rumors. E’ consapevole di vivere un bellissimo momento. Lo sa già che dovrà continuare così, restando con i piedi per terra”.

Calciomercato Juventus, incontro a breve

“Siamo in contatto con il Benfica – ha spiegato ancora il procuratore – nei prossimi giorni arriverò in Europa e ci sarà una riunione con Rui Costa. Si lavorerà per una trattativa che avverrà a giugno o luglio. Siamo tranquilli, cerchiamo di fare il meglio per lui e per il club”. Quindi, ovviamente, si parla di un colpo che potrebbe esserci la prossima estate e non a gennaio. La Juve, in questo caso, deve guardare sicuramente verso altri lidi.

Ma sicuramente, la prossima estate, ci potrebbe essere un assalto. Nunez si sta mettendo in mostra con la maglia dei lusitani e ha fatto sicuramente capire di voler cambiare aria la prossima stagione. Le sirene per lui sono importanti ed è anche arrivata questa conferma del procuratore che apre le porte in maniera clamorosa a una cessione. Su Nunez, come detto, c’è anche la Juventus qualora non dovesse andare a buon fine la trattativa che dovrebbe portare a Vlahovic. Perché, senza ombra di dubbio, l’obiettivo principe è il serbo della Fiorentina.