Calciomercato Juventus, dirigenza rassegnata | Bisogna cederne due

Calciomercato Juventus, la dirigenza ha un unico obiettivo a centrocampo ma per perseguirlo bisognerà cedere almeno due “titolari”.

Calciomercato Juventus, non è un mistero. Il primo obiettivo nella lista di Cherubini continua ad essere un solo nome per il centrocampo: Paul Pogba. Il francese è anche il più amato dai tifosi e il suo ritorno in bianconero rappresenterebbe molto anche dal punto di vista finanziario, non osiamo pensare, ad esempio, come potrebbe figurare nel merch, ma tutte queste illazioni rimangono utopistiche perché prima bisogna cedere, almeno due, centrocampisti.

Pogba arriva solo in cambio di due cessioni

Come infatti viene analizzato in un sondaggio di ‘Caught Offside’, la Vecchia Signora potrà perseguire l’obiettivo Pogba soltanto dopo essersi liberata del cartellino di Ramsey ma anche quello di Rabiot. I due parametro zero pesano eccome sul bilancio societario e, appunto, nel caso di un grande acquisto bisognerà innanzitutto risolvere la situazione degli esuberi.

Ramsey ormai fuori completamente da ogni piano tattico è sul mercato da mesi ma la Vecchia Signora non è ancora riuscita a trovare un acquirente per il gallese, mentre per Rabiot la situazione potrebbe essere differente, le richieste sarebbero tante anche e soprattutto dall’estero. Insomma, Pogba per adesso rimane un sogno che non diventerà realtà fino a quanto la Juventus non si sarà liberata dei due centrocampisti in uscita.