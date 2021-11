Calciomercato Juventus, idea low cost per la mediana

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che le prossime mosse di calciomercato della Juventus saranno incentrate sul centrocampo.

La linea mediana è infatti quella che potrebbe subire i maggiori cambiamenti già a partire dal prossimo mese di gennaio, senza nemmeno aspettare l’estate. Perché Allegri ha bisogno di rinforzi in quel reparto e volti nuovi potrebbero vedersi a Torino, specie nel caso in cui ci saranno delle partenze. Con Ramsey che rimane il maggiore indiziato a lasciare la serie A. Come acquisti si stanno facendo delle ipotesi importanti, da Tchouameni al clamoroso ritorno in estate di Pogba. Ma ci sono anche altri nomi meno conosciuti.

Calciomercato Juventus, Cajuste ipotesi per la mediana

Il quotidiano Tuttosport ha rivelato una nuova ipotesi per il centrocampo bianconero, un calciatore tutto da scoprire che potrebbe essere un profilo low cost sul quale investire per il futuro. Si parla infatti di Jens Cajuste, 22 anni, calciatore che si sta mettendo in mostra con la maglia del Midtjylland in Champions League. Poco conosciuto magari al grande pubblico, ma la lungimiranza in chiave mercato non è mai mancata alla Juventus. Chissà che non possa essere un colpo a sorpresa della dirigenza.