Calciomercato Juventus, cinque nomi in pole | Alcuni sono “bianconeri”

Calciomercato Juventus, cinque nomi come potenziali nuovi acquisti, ora si fa sul serio per sostituire il giocatore in partenza.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid fa il punto sul mercato e vuole mettere a segno un colpo a centrocampo per sostituire l’ormai partente Isco, che è anche un obiettivo bianconero per il mercato invernale. Ancelotti avrebbe, come riportato dalla Spagna, esattamente da ‘defensacentral’, ben cinque nomi sui possibili nuovi interpreti del settore. Fra questi figurano anche degli obiettivi bianconeri.

Cinque nomi per il centrocampo del Real Madrid

Uno su tutti è, ovviamente, Pogba. Il Polpo è il desiderio numero uno di Perez e il fatto che a giugno si liberi a zero un motivo in più per chiuderlo immediatamente. Per convincerlo il presidente dei Merengues avrebbe l’asso nella manica, perché, oltre al compagno di nazionale Benzema, starebbe seriamente prendendo in considerazione l’eventualità di tesserare già Mbappe dall’anno prossimo, anche lui possibilmente a zero.

Ma i nomi importanti non finiscono qui. Per sostituire Isco, il Real avrebbe già dei degni profili, anche molto giovani. Spicca infatti il nome di Tchouameni, giocatore seguito anche dalla Juventus. Ma con lui, dalla Serie A, e sempre a parametro zero, potrebbe arrivare anche Kessie del Milan. Infine spicca il nome di Ndidi, giocatore in ascesa che è anche obiettivo delle big di Premier League.