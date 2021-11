Calciomercato Juventus, una concorrente in più per arrivare al bomber

Guardare alla possibilità di ingaggiare dei calciatori a parametro zero nel prossimo calciomercato è una opzione importante per la Juventus.

E non lo è ovviamente solo per la squadra bianconera, visto che tutte le big d’Europa sono pronte a piazzare il colpo vincente senza spendere un euro per il cartellino del calciatore. Negli ultimi anni la tendenza a trovare dei “parametro zero” è aumentata a dismisura e anche nella prossima estate ci sono davvero tanti nomi importanti che potrebbero trovare una nuova squadra. Anche top player, per fare un esempio basta citare Paul Pogba, sogno proibito dei tifosi bianconeri.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Calciomercato Juventus, anche l’Inter nella corsa per Lacazette

Anche per quanto riguarda l’attacco ci sono dei nomi molto interessanti nella lista dei possibili futuri svincolati. E uno di questi è quello di Alexandre Lacazette, bomber dell’Arsenal il cui accordo con i Gunners scadrà il prossimo 30 giugno. Giocatore di spessore internazionale e con un grande fiuto del gol. Il francese nei mesi scorsi è stato accostato alla Juventus, che adesso – nel caso in cui volesse affondare il colpo – si ritroverebbe con un avversario in più da superare. Secondo quanto riporta infatti La Gazzetta dello Sport, anche l’Inter avrebbe messo gli occhi sul calciatori e sarebbe pronta a fare un’offerta per ingaggiarlo.