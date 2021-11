Calciomercato Juventus, scambio e beffa: salta il colpo a zero ma anche uno dei possibili obiettivi. La svolta è stata il cambio in panchina

Scambio e beffa. Con la svolta sicuramente che c’è stata per via del cambio in panchina avvenuto qualche settimana fa. E le voci che arrivano dalla Spagna vengono anche confermate da El Nacional, che sottolinea come l’arrivo di Xavi abbia decisamente cambiato le carte in tavola.

Ousmane Dembelè, attaccante classe 1997 del Barcellona e della nazionale francese, non dovrebbe cambiare squadra, almeno nel prossimo futuro. E dovrebbe anche rinnovare il contratto in scadenza alla fine della stagione. Per questo motivo, molte volte, era stato accostato alla Juventus, che mettendo di mira il possibile colpo a parametro zero, ci aveva fatto un pensiero. Ma non solo, di mezzo ci sarebbe anche il Manchester City. E solamente Guardiola, a quanto pare, potrebbe far cambiare idea a Xavi che lo vorrebbe tenere.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l’agente esce allo scoperto: “Incontro a breve”

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, conferme inglesi | Arsenal pronto all’offerta

Calciomercato Juventus, scambio con Sterling

Sì, perché i Citizens, potrebbero decidere di mettere sul piatto il cartellino di Sterling nel prossimo mese di gennaio per arrivare al francese. Un affare che a quanto pare potrebbe anche stare bene al neo tecnico spagnolo arrivato in Catalogna da pochi giorni e che ancora non ha debuttato in panchina anche per via della sosta. Una doppia beffa, insomma, per la Juventus, che potrebbe anche perdere un obiettivo, quello che arrivava dall’Inghilterra.

Vedremo quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane, ma di certo, Xavi, non ha messo da parte Dembele così come aveva fatto Koeman all’inizio della stagione. E farà di tutto per rispolverarlo in questo momento per dargli un’opportunità importante nella suo primo anno da tecnico al Barcellona.