Calciomercato Juventus, colpo dal Milan | Fissato l’incontro

Durante la sosta come al solito aumentano i rumors per quanto riguarda le mosse future del calciomercato per la Juventus.

Rinforzi dovranno per forza di cose arrivare in una squadra che non fa mistero di voler puntare il più in alto possibile. Ogni reparto necessita di nuovi innesti anche per motivi anagrafici e in difesa sicuramente si dovranno cercare gli eredi di Bonucci e Chiellini. Guardando a giovani e meno giovani e cercando magari di sfruttare qualche potenziale colpo a parametro zero. Tra i nomi più in vista c’è senz’altro quello di Alessio Romagnoli del Milan, calciatore ormai maturo e pronto per grandi palcoscenici.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Calciomercato Juventus, sondato il terreno per Romagnoli ma…

Come riporta il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, c’è in programma un incontro tra il Milan e il difensore, incontro che potrebbe già avvenire nel corso di questa settimana. La Juventus per adesso avrebbe solamente sondato il terreno per un eventuale ingaggio a partire dalla prossima stagione. Romagnoli intende infatti dare la priorità al Milan, suo attuale club, per capire se c’è la possibilità di continuare o meno il suo percorso in rossonero.