Calciomercato Juventus, asta aperta: si aggiunge un’altra concorrente

Ancora rumors di calciomercato per quanto riguarda la Juventus e i possibili colpi da mettere a segno nel prossimo anno solare.

Se c’è un reparto che a quanto pare subirà dei cambiamenti questo è il centrocampo. Allegri attende rinforzi in quella zona del campo e sono tanti i nomi che nell’ultimo periodo sono stati accostati ai bianconeri. Quello più altisonante è sicuramente quello di Tchouameni, stella del Monaco e della nazionale francese. Prenderlo però pare stia diventando una missione sempre più complicata.

Calciomercato Juventus, anche il Newcastle su Tchouameni

Non ci sono solamente le big d’Europa sul centrocampista, dal Barcellona al Real passando per il Psg. Come riportano più media nelle ultime ore ci sarebbe anche un’altra pretendente per il calciatore del Monaco ed è il Newcastle. Che ha da poco cambiato società e che ha delle importanti risorse da spendere. Si fa sempre più dura dunque la corsa della Juventus per accaparrarsi le prestazioni di Tchouameni. E l’impressione è che l’asta possa essere sempre più combattuta e di conseguenza il prezzo lievitare. Si ipotizza che il Monaco possa cedere il suo gioiello per non meno di 50 milioni di euro.