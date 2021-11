Calciomercato, annuncio a sorpresa | “Non penso alla Juventus”

Per il calciomercato della Juventus in questo momento dell’anno si accumulano tanti rumors su possibili acquisti e cessioni.

A centrocampo si è fatto anche il nome di un calciatore che in realtà è già della Juventus ma che si trova in prestito al Genoa. Stiamo parlando ovviamente del giovane Rovella, che in questa prima parte di stagione si è messo in luce in rossoblù con delle prestazioni decisamente convincenti. Tanto da far aumentare i rumors sulla volontà dei bianconeri di riportarlo subito alla base. Anche se in Liguria ha senz’altro maggiori opportunità di giocare con continuità e continuare nel suo percorso di crescita.

Calciomercato Juventus, Rovella concentrato sul Genoa

Alla Gazzetta dello Sport, come si legge anche su Sportmediaset, il mediano ha confessato di essere concentrato esclusivamente sulla sua esperienza genoano, spegnendo di fatto le voci su un suo possibile cambio di casacca. “Con sincerità devo dire che non penso alla Juventus in questo momento. – ha detto al quotidiano – E’ un onore quando si viene chiamati da un club come quello bianconero, ma adesso io penso solo al Genoa e a fare bene con la maglia rossoblù”. A quanto pare insomma bisognerà ancora attendere per vedere il calciatore a Torino.