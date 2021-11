Calciomercato Juventus, il Tottenham pronto a offrire 35 milioni

Che sia in entrata o in uscita, il calciomercato della Juventus rimane un argomento molto caldo in questa fase.

Del resto il mese di gennaio si sta avvicinando e con esso anche l’inizio della finestra di trasferimenti. La Juventus sembra intenzionata a fare qualche cambiamento in mezzo al campo, ma prima di nuovi arrivi ci dovrà essere qualche partenza. Ramsey rimane il maggiore indiziato. Se fino a qualche tempo fa si ipotizzava una cessione anche di McKennie, ora le cose sono decisamente cambiate. Il rendimento dell’americano è cresciuto molto e ora è un elemento molto importante nello scacchiere di Allegri. Certo è che le pretendenti non gli mancano.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Calciomercato Juventus, McKennie nel mirino degli Spurs

Da giorni si rincorrono rumors riguardo il centrocampista americano e dall’Inghilterra arrivano nuove voci a riguardo.

Antonio Conte eyes £29m transfer for Juventus star as Tottenham handed Steven Bergwijn boost. https://t.co/DfSB2ZPSNZ — football.london (@Football_LDN) November 18, 2021

Secondo infatti quanto riportato da Football.london, l’interesse del Tottenham verso McKennie non è affatto scemato. Il club vuole regalare nuove pedine a Conte e il mediano a stelle e strisce ha l’identikit giusto secondo la dirigenza degli Spurs. Per questo motivo potrebbe mettere sul piatto una somma vicina a 35 milioni di euro per strapparlo ai bianconeri. Sembra complicato però pensare che Allegri possa privarsi di lui, ancor più a stagione in corso.