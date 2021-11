Juventus, attacco rebus contro la Lazio tra dubbi e indisponibilità

Si avvicina per la Juventus il momento di tornare in campo per affrontare nel prossimo turno di serie A la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Una partita assolutamnte da vincere per la formazione bianconera, che deve cercare di riavvicinarsi alle posizioni che contano. Quella contro la Lazio può essere considerata come un vero e proprio scontro diretto, viste le ambizioni dei biancocelesti. Allegri sta accogliendo i giocatori al ritorno dagli impegni con le rispettive nazionali e per questo motivo è difficile dare indicazioni sulla formazioni. Il fattore stanchezza, specie per i calciatori sudamericani, è assolutamente da prendere in considerazione.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Juventus, Dybala rimane in forte dubbio

I maggiori dubbi riguardano l’attacco della Juventus, con Bernardeschi sicuramente out (e con lui Chiellini) e Dybala in dubbio. Il numero dieci sarà valutato in questi giorni e solo in extremis si deciderà sul suo utilizzo dal primo minuto. Potrebbe rimanere fuori dall’undici titolare anche Cuadrado. Ci sarà invece sicuramente Chiesa come esterno offensivo, con Morata nel ruolo di centravanti. In caso di forfait di Dybala allora Allegri potrebbe prendere in considerazione due ipotesi. La prima è quella di lanciare dal primo minuto Kean, ma non è da escludere nemmeno l’utilizzo di Kulusevski come spalla dello spagnolo.