Calciomercato Juventus, ostacolo improvviso | Salta il colpo a zero

Calciomercato Juventus, il parametro zero rischia di saltare. Adesso il giocatore potrebbe convincersi a cambiare idea.

Calciomercato Juventus, come viene comunicato dalla Spagna, esattamente dal portale ‘AS’ molto vicino all’ambente blaugrana, il futuro di Dembele potrebbe, nuovamente, riaprirsi. Ma questa volta non si parla di estero o di altri campionati. L’ultima suggestione, infatti, vedrebbe un completo reintegro dell’esterno francese proprio il blaugrana. Proprio così, fino a qualche mese fa il suo rinnovo era in bilico ma da quando s’è cambiata la panchina ed è arrivato Xavi, tutto sembra essere cambiato. E proprio la leggenda del Barcellona potrebbe essere il traino per decidere, una volta per tutte, il futuro dell’esterno francese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assist Real | Il dietrofront che fa felice Cherubini

Xavi vuole Dembele al centro del progetto

Xavi avrebbe già fatto sapere al giocatore che non solo sarà importante per il presente e il futuro del Barcellona ma lo reputerebbe, come riportato dai media spagnoli, il centro del progetto. Insomma parole importanti che potrebbero decidere una volta per tutte il futuro del francese che a lungo è stato accostato anche alla Juventus. Un prendere o lasciare insomma che potrebbe definitivamente sancire il futuro di Dembele.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Allegri in conferenza: annuncio a sorpresa su Dybala

Ma stando a queste premesse, sembra scontato pensare che il presente sarà ancora una volta il Barcellona.