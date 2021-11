Calciomercato Juventus, sirene inglesi per il mediano | Addio in inverno

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra continuano ad interessarsi per il centrocampista ma occhio alla Roma.

Calciomercato Juventus, continuano a suonare sirene inglesi per il centrocampista bianconero Aaron Ramsey. La società vuole cederlo e lo farebbe già nella finestra invernale di gennaio. Su di lui infatti si sarebbero concentrati diversi club inglesi, con priorità assoluta del Newcastle che vorrebbe già lanciarsi nella sosta di gennaio. La squadra degli sceicchi è pronta ad investire e accontenterebbe le richieste della Vecchia Signora, riuscendo a coprire l’alto stipendio del gallese. Ma su di lui, anche dalla Serie A, continua ad interessarsi la Roma di Mourinho che potrebbe tentare il colpo a sorpresa.

Ramsey tra Inghilterra e Roma | Addio a gennaio

In caso di addio del gallese, i bianconeri potrebbero così investire per un giocatore in entrata. I nomi continuano ad essere i soliti. A capo delle gerarchie continua ad esserci Denis Zakaria (24 anni), accessibile come prezzo e in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach.

Ma ci sono anche valide alternative com Kouadio Koné, classe 2001, anche questo giocatore arriva dalla Germania e potrebbe essere accessibile economicamente. E infine un altro nome già noto Axel Witsel, prossimo al termine del suo contratto con il Borussia Dortmund.