Calciomercato Juventus, assist Real | Il dietrofront che fa felice Cherubini

Calciomercato Juventus, il centrocampista è stato accostato al Real Madrid che però non sarebbe intenzionato a prenderlo.

Calciomercato Juventus, sappiamo tutti quanto i bianconeri siano alla caccia di rinforzi in alcuni settori del campo, specialmente in mediana. Con il sogno Pogba che dopo le parole di Raiola sembra meno utopia di un tempo, ci sono, sempre, valide alternative. Una di queste porta il nome di Van de Beek del Manchester United ex Ajax. L’olandese è stato accostato molto da vicino al Real Madrid che stando però alle indiscrezioni del portale spagnolo ‘defensacentral’ avrebbe fatto un clamoroso dietrofront.

Il Real non vuole più Van de Beek

L’olandese in uscita dal Manchester United per lo scarso utilizzo è uno dei giocatori più chiacchierati in questi mesi. Ancora molto giovane e dalle grandi potenzialità, l’ex Ajax potrebbe diventare, adesso, un obiettivo davvero concreto per la Juventus, già da gennaio. Proprio così, il Real Madrid avrebbe fatto un clamoroso dietrofront tirandosi indietro sulle volontà di acquisto del giocatore.

Inizialmente, infatti, si pensava che i Merengues fossero in vantaggio sul suo acquisto ma stando alle ultime indiscrezioni il Real avrebbe già fatto pubblica la sua volontà di non considerare l’acquisto del centrocampista olandese. Ora, quindi, il 24enne è libero di firmare con un’altra squadra e non è da escludersi l’inserimento della Juventus già nel mercato invernale.