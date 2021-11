Juventus, Allegri in conferenza: annuncio a sorpresa su Dybala

Juventus, Allegri durante la conferenza stampa in previsione del match contro la Lazio ha parlato di un importante novità di formazione.

Juventus, Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà i bianconeri impegnati contro la Lazio dell’ex Sarri, ha dato un importante novità per gli undici che scenderanno in campo domani pomeriggio alle ore 18.00. Stando infatti alle parole del mister, tra i possibili candidati potrebbe proprio esserci anche Paulo Dybala ai box per un problema che l’ha visto rientrare anticipatamente dalla nazionale argentina.

LEGGI ANCHE >>> Lucca alla Juventus | La bomba sulla stampa italiana

Allegri ha parlato della presenza di Dybala

Stando infatti alle parole del mister, Paulo ieri non si è allenato con i compagni. Oggi proverà nuovamente un allenamento dopo una settimana, lui vorrebbe giocare ma bisogna fare le dovute precauzioni perché, parole di Allegri, con i polpacci non si scherza, bisogna stare attenti. Dunque difficile ma non impossibile una sua presenza dal primo minuto.

LEGGI ANCHE >>> Alvarez e il calciomercato Juventus, no del Chelsea | Si vola in Sud America

Al suo posto potrebbe però giocare Moise Kean, rientrato nel gruppo dopo l’infortunio. A tal proposito il mister ha risposto così alle domande dei giornalisti che chiedevano se ci sarà dal primo minuto: “Kean ha lavorato bene e sarà a disposizione nel match contro la Lazio. Rabiot ha giocato bene e segnato in nazionale. Come sempre accade quando tornano dalle nazionali alcuni sono contenti e altri no. Adesso c’è il campionato e alle nazionali penseranno a marzo“.